Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 46-Jähriger nach Diebstahl von Polizeistreife erwischt

Gummersbach (ots)

Den richtigen Riecher bewies eine Polizeistreife, die am frühen Montagmorgen (22. August) einen 46-Jährigen auf der Kölner Straße in Niederseßmar überprüfte; in seinem Rucksack führte er eine Geldbörse mit, die er kurz zuvor aus einem parkenden Auto gestohlen hatte. Die Polizisten hatten gegen ein Uhr den 46-jährigen Gummersbacher mit einer Begleiterin angetroffen, die jeweils schiebend ein Fahrrad mitführten und sich auffällig umschauten. Im Rahmen einer Kontrolle fand sich im Rucksack des 46-Jährigen eine Geldbörse mit dem Personalausweis einer Frau, zu der der 46-Jährige keine Angaben machen konnte. Es stellte sich heraus, dass er die Geldbörse kurz zuvor aus einem nicht weit entfernt parkenden, unverschlossenen Auto gestohlen hatte. Der 46-Jährige gab die Tat zu und die Geschädigte konnte Ihre Geldbörse wieder in Empfang nehmen.

