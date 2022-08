Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Über zwei Tonnen Kupfer gestohlen

Radevormwald (ots)

Bei einem Einbruch in eine Firma im Radevormwalder Industriegebiet haben Einbrecher im Verlauf des Wochenendes über zwei Tonnen Kupfer gestohlen. Zwischen 13 Uhr am Samstag (20. August) und 05.40 Uhr am Montagmorgen begaben sich die Täter auf das Gelände der an der Raiffeisenstraße gelegenen Firma und öffneten gewaltsam eine aus Blechplatten bestehende Seitenwand einer Lagerhalle. In der Halle fanden sie mehrere Rollen mit Kupferblech, mit denen sie die Flucht antraten. Aufgrund des großen Gewichts dürften die Täter die Rollen am Tatort in ein Fahrzeug geladen haben.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell