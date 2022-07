Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Einbrüche in einer Nacht gemeldet

Rahden, Espelkamp (ots)

Einbrecher suchten in der Nacht zu Montag (18.07.) einen Rohbau im Bereich Rahden sowie eine Sportsbar in Espelkamp heim. Zumindest im Zuge des Einbruchs auf der Baustelle gibt es Hinweise zu einem von den Tätern genutzten Fahrzeug.

Einem Zeugen fiel an einer Baustelle in der Lübbecker Straße in Rahden gegen vier Uhr in der Früh ein weißer Ford Transit auf. Dieser stand am dortigen Fahrbahnrand entlang des Bauzaunes und in der Nähe hielten sich zwei schwarzen Kapuzenpullovern bekleidete augenscheinliche Männer auf. Nachdem der Hinweisgeber die Polizei informiert hatte, stellte die alarmierte Streifenwagenbesatzung den Aufbruch eines Baucontainers fest. Hieraus entwendeten die Unbekannten ersten Erkenntnissen nach einen Kompressor der Marke Würth sowie einen Kompressorschlauch der Firma Strauss.

Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich gegen kurz vor vier Uhr auch ein Einbruch in eine Sportsbar in der Breslauer Straße. Dort schlug man mutmaßlich mit einer Art Vorschlaghammer den Glaseinsatz einer Eingangstür ein. Anschließend entwendeten die Ganoven aus dem Schankraum einen an einer Wand befestigten Sparschrank eines Sparclubs.

