Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Raubüberfall auf Bekleidungsgeschäft

Minden (ots)

Am Montagnachmittag kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Bekleidungsgeschäft an der Königstraße in Minden. Gegen 16 Uhr betrat eine mit einem dunklen Halstuch maskierte, männliche Person die Verkaufsräume einer bekannten Modekette und bedrohte die zu dieser Zeit allein anwesende Angestellte mit einem Messer. Anschließend griff er in die Kasse und entwendete das dort befindliche Bargeld. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der zu Fuß flüchtige Täter entkommen. Die 23-jährige Angestellte blieb zwar äußerlich unverletzt, erlitt aber einen Schock. Der Täter wird als ca. 20 Jahre alt, ca. 170cm groß und mit dunklem, lockigem Haar beschrieben. Er trug zur Tatzeit ein auffälliges T-Shirt mit einem Blumenmuster sowie eine dunkle Hose. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Minden unter der Telefonnummer 0571/8866-0 entgegen.

