POL-MI: Mit Motorroller gestürzt

Bad Oeynhausen, Löhne (ots) - Zu einem vermutlichen Diebstahl in der Baustelle im Bereich der Brücke "Am Siel" wurden in den Abendstunden des Samstags (16.07.) Einsatzkräfte entsandt. In Zusammenarbeit mit Beamten der Polizeiwache Löhne konnte die Tatverdächtigen ermittelt werden. Vorausgegangen war ein Zeugenhinweis. Gemeldet wurden der Einsatzleitstelle der Polizei in Minden gegen 21.20 Uhr zwei Männer, die sich ...

