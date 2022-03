Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220331 - 0371 Frankfurt-Eckenheim: Festnahme nach mehreren Schussabgaben

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte haben am gestrigen Nachmittag (30.03.2022) in Eckenheim einen 18-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, auf einem Spielplatz mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben sowie Jugendliche bedroht zu haben.

Gegen 16:45 Uhr ging beim Polizeinotruf die Meldung ein, dass jemand auf einem Spielplatz in der Schottener Straße mit einer Waffe in die Luft geschossen habe. In der Folge fahndeten mehrere alarmierte Polizeistreifen in dem gemeldeten Bereich nach einem möglichen Schützen. Ein Zeuge brachte die Beamten schließlich auf die richtige Spur, sodass es diesen schon kurz darauf gelang, den Flüchtigen auf einem weiteren Spielplatz in der Gedener Straße zu stellen. Dieser hatte zuvor vergeblich die Beine in die Hand genommen. Mit gezogener Dienstwaffe sprachen sie den jungen Mann zu Boden und nahmen ihn widerstandslos fest. In seiner mitgeführten Herrenhandtasche fanden die Beamten einen Revolver mit Schreckschusspatronen sowie zwei verbotene Einhandmesser auf. Sie stellten die Beweismittel sicher. Darüber hinaus fanden sie bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung diverse Anscheinswaffen, darunter Gewehre und Pistolen, sowie eine geringe Menge an Marihuana auf. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den 18-Jährigen wieder auf freien Fuß.

Wie sich außerdem herausstellte, soll der junge Mann auf dem Spielplatz mit der Waffe auch auf drei Jugendliche gezielt haben, sodass neben den Verstößen gegen das Waffengesetz auch wegen des Verdachts der Bedrohung gegen ihn ermittelt wird.

Die möglichen Geschädigten werden gebeten, sich mit dem 12. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 -11200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell