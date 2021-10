Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Auffahrunfall - eine leicht verletzte Person

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Am Mittwoch gegen 12 Uhr ereignete sich in der Reichskanzler-Müller-Straße ein Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 44-jährige Audi-Fahrerin hielt auf Höhe der Heinrich-Lanz-Straße mit ihrem Fahrzeug verkehrsbedingt an. Der ihr folgende 38-jährige Mann in seinem Mitsubishi bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Durch den Unfall erlitt die 44-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst versorgt. Eine Einweisung ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Der Sachschaden dürfte bei 6.000 Euro liegen.

