Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei junge Männer schlagen auf 21-Jährigen ein

Minden, Porta Westfalica (ots)

Nachdem drei junge Männer in der Nacht zu Samstag auf einen 21-jährigen Mindener eingeschlagen hatten und mit einem Auto flüchteten, konnten Einsatzkräfte einen der Aggressoren ermitteln. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung im Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung.

Ein erstes Zusammentreffen zwischen dem 21-jähriger Mindener als Fahrer einer Gruppe mit einer 19-Jährigen sowie zwei weiteren Freunden (20, 21) mit den Kontrahenten begab sich gegen 01.15 Uhr entlang der Viktoriastraße. Hier gestikulierte ein Mitfahrer seines Autos in Richtung den Insassen eines BMWs. Dies veranlasste den Fahrer des Fünferss das andere Fahrzeug zu verfolgen. Hierbei fuhr er mehrfach dicht auf und betätigte die Lichthupe. Als das spätere Opfer den Parkplatz an der Schleuse in der Sympferstraße ansteuerte sowie aus seinem Wagen ausstieg, griffen ihn die drei Verfolger an und schlugen auf ihn ein. Hierbei zog er sich Gesichtsverletzungen zu, welche später ambulant im Klinikum Minden behandelt wurden. Aufgrund der Zeugenhinweise geriet ein 20-jähriger Portaner als Fahrer des BMW sowie Tatverdächtigen der Schlägerin in den Fokus der Beamten. Zur Überraschung der Leitstelle zeigte der Flüchtige kurz nach der Körperverletzung telefonisch an, dass ihm an seiner Heimatadresse die Kennzeichen seines Wagens entwendet worden waren. Als ihn anschließend zu Hause eine Streifenwagenbesatzung aufsuchte, stritt er trotz eindeutiger Hinweise und Widersprüchen in seinen Angaben einen Zusammenhang mit der Schlägerei sowie der Verfolgungsfahrt ab.

