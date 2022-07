Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Tatverdächtiges Duo nach Einbruchsversuch in Eine-Welt-Schule festgenommen - Haftbefehl gegen 18-Jährigen erlassen

Minden (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei in der Nacht zu Freitag einen Einbruch in die "Eine-Welt-Schule" in der Fröbelstraße verhindern und das mutmaßliche Täter-Duo stellen.

Um kurz vor ein Uhr hatte der Beobachter bemerkt, als sich eine offenbar männliche Person gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude verschaffen wollte. Ein weiterer Tatverdächtiger habe die Umgebung im Blick und stehe Schmiere, so die Meldung gegenüber den Leitstellenbeamten. Daraufhin entsandte man mehrere Streifenwagen zu der Örtlichkeit.

Schließlich konnten von den Polizisten im Umfeld der Schule zwei Personen festgestellt werden, deren Erscheinungsbild mit den Beschreibungen des Melders übereinstimmten. Bei der Kontrolle der bereits hinlänglich wegen unterschiedlicher Straftaten in Erscheinung getretenen Mindener (beide 18), konnten die Gesetzeshüter das mutmaßliche Aufbruchswerkzeug auffinden. Zusätzlich fanden die Streifenbeamten unter anderem Reizstoffsprühgeräte sowie Messer bei den Heranwachsenden. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Das Duo wurde ins Polizeigewahrsam in der Marienstraße gebracht.

Nach Absprache der Kripobeamten mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld, wurde einer der 18-Jährigen nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen freigelassen. Schlechter lief es für seinen Kompagnon. Im Rahmen ausgeweiteter Ermittlungen konnte belastendes Material sichergestellt werden, welches den Verdacht der Beamten auf weitere Straftaten erhärtete. In der Folge wurde der Mindener am Samstag einem Richter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

