Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrt endet an Straßenlaterne

Bild-Infos

Download

Hille (ots)

An einer Straßenlaterne an der Einmündung der Straße Wallücke zur Hauptstraße endete am Freitagmorgen (15.07.) eine Autofahrt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Verursacher erheblichen Alkoholkonsum fest.

Anhand der Unfallspuren sowie Zeugenhinweisen stellte sich für die alarmierte Streifenwagenbesatzung folgendes Geschehen dar. Demnach befuhr gegen kurz nach sieben Uhr ein 53-Jähriger in Oberlübbe die Hauptstraße ich Richtung Porta Westfalica. In Höhe der Straße Wallücke wollte er nach links in die Selbige abbiegen. Mutmaßlich aufgrund des vorangegangenen Alkoholgenusses gelang ihm das Abbiegemanöver nicht und er prallte frontal gegen eine auf einer Mittelinsel stehende Straßenlaterne. Hier fuhr der sich mit seinem Audi fest. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt. Anschließend wurde dem Hiller eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell