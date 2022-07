POL-MI: Wildunfall mit Folgen

Lübbecke, Löhne (ots) - Auf der Bergstraße in Blasheim stürzte am späten Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer in Folge eines Bremsmanövers. Der Löhner zog sich hierbei Verletzungen zu. Der Zweiradfahrer befuhr gegen 17.30 Uhr hinter einem Pkw die Bergstraße in Richtung Obermehnen. In Höhe der Straße Mehner Masch wollte die Autofahrerin nach rechts in die Straße abbiegen und verlangsamte ihre Geschwindigkeit. ...

