Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kradfahrer stürzt bei Bremsmanöver

Lübbecke, Löhne (ots)

Auf der Bergstraße in Blasheim stürzte am späten Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer in Folge eines Bremsmanövers. Der Löhner zog sich hierbei Verletzungen zu.

Der Zweiradfahrer befuhr gegen 17.30 Uhr hinter einem Pkw die Bergstraße in Richtung Obermehnen. In Höhe der Straße Mehner Masch wollte die Autofahrerin nach rechts in die Straße abbiegen und verlangsamte ihre Geschwindigkeit. Als der 54-jährige Löhner seine Honda Transalp ebenfalls abbremsen wollte, rutschte ihm das Hinterrad seitlich weg und er stürzte auf die Fahrbahn. Zu einer Kollision mit dem Wagen kam es hierbei nicht. Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen zu. Nach erster Behandlung vor Ort wurde er mittels eines Rettungswagens dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt, wo er zunächst stationär verblieb.

