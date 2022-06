Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Bodenfelde (ke) Kottberg 10, 07.06.2022, 16:00 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, auf dem öffentlichen Parkplatz des Nahkauf Marktes in Bodenfelde, den schwarzen Audi einer 72-jährige PKW-Fahrerin aus Wesertal. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort ohne die erforderlichen Angaben zu machen, oder eine angemessene Zeit zu warten. Hinweise bitte an die Polizei Uslar Tel.: 05571-926000 oder an die Polizeistation Bodenfelde Tel.: 05572-948520

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell