Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar (ke) Leipziger Straße - Ecke Meißener Weg, 13.06.2022, 08:15 Uhr

Eine 45-jährige Uslarerin befuhr mit ihrem PKW die Leipziger Straße in Richtung Chemnitzer Weg und musste einem, aus dem Meißener Weg kommenden Fahrzeug, die Vorfahrt gewähren. Hierfür setzte sie zurück, durchfuhr ein Kiesbett uns stieß gegen einen, ordnungsgemäß in einer Parkbucht parkenden, PKW eines Uslarers. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell