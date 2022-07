Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 13-Jähriger fährt wiederholt mit Zweirad

Minden (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Minden wurden am Donnerstagabend zu einem Einsatz in die Graf-Wilhelm-Straße gerufen. Den Angaben von Zeugen zufolge befuhr ein kindlich aussehender Junge mit einem Zweirad ohne Kennzeichen. Zudem trug weder der Fahrer noch der Sozius einen Helm.

Als die erste Streifenwagenbesatzung kurze Zeit später vor Ort eintraf, hatte das Duo das Gefährt am Straßenrand abgestellt und war in Richtung Nordfriedhof geflüchtet. Aufgrund der Beschreibung konnte hier ein polizeilich bekannter 13-jähriger Mindener aufgegriffen werden. Bei seiner Überprüfung fanden die Beamten die Fahrzeugschlüssel sowie Fahrzeugpapiere auf. Zudem verfügt der Junge nicht über die notwendige Fahrlizenz, um das Zweirad steuern zu dürfen. Ebenso war das Krad nicht versichert. Darüber hinaus war das Kind nicht einsichtsfähig und betonte mehrfach, auch in Zukunft mit dem Zweirad zu fahren. Dies hatte er, so ein Blick in die polizeilichen Systeme erst am Vortag auf der Gustav- Heinemann-Brücke bewiesen. Und so durfte sich der Jüngling zum zweiten Tag in Folge von seiner Mutter auf der Polizeiwache abholen lassen. Das Krad wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell