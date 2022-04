POL-NOM: Zeugenaufruf: Handydiebstahl an Bushaltestelle

Northeim (ots) - HARDEGSEN (TH) Unter einem Vorwand wurden einer Geschädigten am Mittwochnachmittag, 20.04.2022, 17:00 Uhr, zwei Schmuckstücke entwendet. Ein bislang unbekannter Täter klingelte an der Haustür der 78-jähr. Frau aus Hardegsen und bat um eine Spende für ein Theater. Während des Gespräches gelangte der unbekannte Täter in das Haus und entwendete in einem unbeobachteten Moment zwei Schmuckstücke. ...

mehr