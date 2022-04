POL-NOM: Autofahrer aus Katlenburg unter dem Einfluss berauschender Substanzen unterwegs

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Neue Straße, Mittwoch, 20.04.22, 12.40 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 20.04.22, gegen 12.40 Uhr hielt sich eine 79-jährige Bad Gandersheim in einem Einzelhandelsgeschäft in der Neuen Straße in Bad Gandersheim auf. Nachdem sie ihre Einkäufe getätigt hatte und an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass aus ihrem Rucksack ca. 200,- EUR Bargeld entwendet ...

mehr