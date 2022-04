Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Katalysator entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Am Kantorberg, Dienstag, 05.04.22, 12.00 Uhr - Dienstag, 19.04.22, 14.25 Uhr

BAB GANDERSHEIM (schw) In dem Tatzeitraum Dienstag, 05.04.22, 12.00 Uhr bis Dienstag, 19.04.22, 14.25 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter den Katalysator eines, auf dem Parkplatz der Paracelsus-Klinik, Am Kantorberg abgestellten Pkw VW Polo. Die aus Köln stammende Geschädigte, die sich derzeit zur Kur in Bad Gandersheim aufhält, stellte ihren Pkw am Dienstag, 05.04.22 auf dem Parkplatz ab. Als sie ihren Pkw am Dienstag, 19.04.22 wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte sie fest, dass der Pkw nicht mehr ordnungsgemäß lief. Eine Nachschau in einer ortsansässigen Werkstatt ergab, dass der Katalysator des Pkw mit einem unbekannten Werkzeug abgetrennt und entwendet wurde. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 600,- EUR Zeugen, die im Bereich des Parkplatzes Am Kantorberg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

