Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung und Diebstahl

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Am Thie, Montag, 18.04.22, 17.00 Uhr - Dienstag, 19.04.22, 11.00 Uhr KREIENSEN (schw) - In dem Tatzeitraum Montag, 18.04.22, 17.00 Uhr bis Dienstag, 19.04.22, 11.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem, Am Thie in Kreiensen gelegenen Hundeplatz. Hier füllten der oder die Täter eine nicht für Rasenmäher bestimmte Flüssigkeit in den Kraftstofftank und starteten diesen. Der Rasenmäher nahm dadurch Schaden. Des Weiteren wurden diverse Gartengeräte beschädigt und ein Kraftstoffkanister entwendet. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ca. 1000,- EUR Zeugen, die im Bereich des Hundeplatzes in Kreiensen, in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

