Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Baustelle - Werkzeuge entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, Donnerstag, 14.04.22, 18.00 Uhr bis Dienstag, 19.04.22, 07.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum Donnerstag, 14.04.22, 18.00 Uhr bis Dienstag, 19.04.22, 07.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem, in Bad Gandersheim, in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, gelegenen und im Umbau befindlichen Hotel. Von der Baustelle wurden in der Folge Werkzeuge im Wert von ca. 3000,- EUR entwendet. Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum, im Bereich des Hotels verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell