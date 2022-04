POL-NOM: Beifahrerin durch Unfall leicht verletzt

Uslar (ots) - Bodenfelde (ke) Salzkotten, vom 15.04.2022 bis 19.04.2022 Bisher unbekannte Täter zerstörten in der Nacht vom 15.04.2022, 00:00 Uhr bis zum 19.04.2022, 08:00 Uhr die Holzbänke in der Grünanlage der Gemeinde Bodenfelde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Uslar Tel.: 05571-92600 oder an die Polizei Bodenfelde Tel.: 05572-948520 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle ...

