Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrolle in der Eifel: Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt - hohe Verstöße festgestellt

Eifel/ Roetgen/ Lammersdorf (ots)

Gestern Nachmittag/ Abend (10.03.2022) führte der Verkehrsdienst der Aachener Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der Hahner Straße durch - beide Fahrtrichtungen nahmen die Beamten dabei ins Visier. Im Zeitraum von 16 bis 20 Uhr konnten insgesamt 365 Fahrzeuge gemessen werden. Davon missachteten mehr als 70 Verkehrsteilnehmer die erlaubten 70 km/h außerhalb der geschlossenen Ortschaft. Die Beamten erhoben direkt vor Ort 52 Verwarnungsgelder, 19 weitere Betroffene erhalten Ordnungswidrigkeiten- Anzeigen. Drei Verkehrsteilnehmer erwarten zudem ein Fahrverbot. Trauriger Spitzenreiter war bei den Zweirädern ein Motorradfahrer mit 168 km/h und bei den Autos ein Fahrer mit 112 km/h. Weitere Motorradfahrer konnten mit 137, 126 und 113 km/h gemessen werden. Die Bußgelder werden zwischen 200 - 320 EUR liegen.

Der Verkehrsdienst wird auch in den nächsten Monaten in der Eifel wochentags und an den Wochenenden präsent sein und rät allen Verkehrsteilnehmern: "Halten Sie sich an die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten und minimieren Sie mit einer angepassten und sicheren Fahrweise Unfallgefahren. Fahren Sie bitte immer und insbesondere zu Beginn der Motorradsaison vorausschauend, rücksichtsvoll und vorsichtig!" (pw)

