Polizei Aachen

POL-AC: Alleinunfall mit lebensgefährlich verletztem Pkw- Fahrer

Würselen (ots)

Heute Morgen (10.03.2022) ereignete sich kurz vor 6 Uhr auf dem Duffesheider Weg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 32- jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen fuhr er den Duffesheider Weg in Richtung Kreisverkehr "Bardenberg" (L 223) entlang, als sein Pkw aus bislang ungeklärtem Grund nach links über die Gegenspur abkam und frontal gegen ein Baum prallte. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug zurück geschleudert, rutschte mit der rechten Seite über die Fahrbahn und prallte anschließend gegen einen weiteren Baum am rechten Straßenrand. Kräfte der Feuerwehr bargen den 32- jährigen Alsdorfer aus dem stark beschädigten Auto. Noch vor Ort musste der lebensgefährlich Verletzte reanimiert werden. Anschließend brachte ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus. Da zunächst nicht klar war, ob sich noch weitere Insassen im Pkw befanden, wurde der Nahbereich auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers abgesucht, jedoch ohne Ergebnis. Die Aachener Beamten wurden bei den Maßnahmen vor Ort von dem Verkehrsunfallteam der Kölner Polizei unterstützt. Hierfür und für die Reinigung der Fahrbahn musste die Straße bis in die Mittagsstunden hinein gesperrt werden. (pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell