Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Reisetasche aus unverschlossenem Pkw entwendet

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Bisher unbekannte Täter entwendeten am 02.10.21, in der Zeit von 21:00 Uhr bis 21:15 Uhr, in der Zigarrenmacherstraße aus einem offenstehenden Pkw eine Reisetasche. Darin befanden sich ein höherer Bargeldbetrag, zwei hochwertige Smartphones und mehrere Dokumente des Geschädigten. Das Polizeikommissariat Uslar bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

