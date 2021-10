Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auf Baustoffcontainer aufgefahren

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, Sonntag, 03.10.21, 21.10 Uhr

BAD GANDESHEIM (schw) - Am Sonntag, 03.10.21, 21.10 Uhr, befuhr eine 80-jährige Bad Gandersheimerin mit ihrem Pkw, Toyota die Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Richtung Glaubenszentrum, als sie plötzlich in Höhe des ehemaligen Kurhotels auf einen, auf der Fahrbahn abgestellten Baustoffcontainer prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 80-Jährige leichtverletzt. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ca. 2200,- EUR. Der Pkw der Bad Gandersheimerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ermittlungen zur Absicherung des Baustoffcontainers wurden durch das PK Bad Gandersheim eingeleitet.

