Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessungen auf der B445

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, B 445, Freitag, 01.10.21, 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Freitag, 01.10.21, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr führten Beamte der Polizei Bad Gandersheim gemeinsam mit dem Landkreis Northeim Geschwindigkeitsmessungen auf der B445 im Bereich Ortsausgang Bad Gandersheim Richtung Echte und im Bereich der Kreuzung B 445, Abzweig Bentierode durch. In diesen Bereichen kam es in der Vergangenheit des Öfteren zu Unfällen mit Sachschäden, in einigen Fällen sogar mit verletzten Personen. In der oben genannten Zeit konnten im Bereich der 50er Zone Ortsausgang Bad Gandersheim 151 und im Bereich der 70er Zone Kreuzung B445 / Bentierode 52 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Es wurden insgesamt 164 Verwarngelder und 39 Bußgelder verhängt. Drei Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit in der 70er Zone betrug 109 km/h. In der 50er Zone fiel ein Verkehrsteilnehmer sogar mit 113 km/h, somit einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 63 km/h auf. Der Verkehrsteilnehmer muss mit einem Bußgeld von 440,- EUR, zwei Monate Fahrverbot und zweit Punkten im Verkehrszentralregister rechnen.

