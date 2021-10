Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bei Familienfeier lackiertes Holz verbrannt

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Brunsen (Kr.) 02.10.2021, 16:20 Uhr

Am Samstagnachmittag, den 02.10.2021, meldeten sich gleich mehrere Anwohner aus Brunsen bei der Polizei in Einbeck, die angaben, dass in der Nachbarschaft ein Treffen einer Großfamilie stattfinden würde und dort bereits den ganzen Tag im Garten ein Feuer brennt. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass ein 17jähriges Familienmitglied in einer Feuerschale lackiertes sowie weiteres behandeltes Holz verbrannte. Gegen den jungen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Kreiswirtschafts-Abfallgesetz eingeleitet. Das Feuer musste er noch im Beisein der Polizei löschen. Die geltenden Corona-und Hygienevorschriften wurden bei der Familienfeier beachtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell