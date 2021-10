Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrt endete im angrenzenden Grünstreifen

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Friedlandweg, Sonntag, 03.10.21, 02.35 Uhr KREIENSEN (schw) - Am Sonntag, 02.35 Uhr befuhr eine 50-jähirge Einbeckerin mit ihrem Pkw VW die Straße Friedlandweg in Greene, als sie plötzlich einen geparkten Pkw vor ihrem Pkw wahrnahm und versuchte diesem Auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Zuge des Ausweichmanövers kam die Einbeckerin mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Bordstein und landete im angrenzenden Großgrün. Die Einbeckerin wurde durch den Unfall leichtverletzt. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ca. 10.300,- EUR

