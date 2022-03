Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen - unbekannter Täter raubt Fußgänger aus

Aachen (ots)

Gestern Abend (10.03.2022) gegen 22.20 Uhr kam es im Reutershagweg zu einem Überfall auf einen 42- jährigen Fußgänger. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen passte der unbekannte Tatverdächtige den Geschädigten auf dem Gehweg ab und schlug ihm unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend griff er in dessen Bauchtasche, raubte das Handy und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Der verletzte Geschädigte musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Passanten können den Flüchtigen wie folgt beschreiben: Es soll sich um einen ca. 25 - 30 Jahre alten , ca. 1,75 m großen Mann gehandelt haben. Zur Tatzeit trug er einen grau/ weißen Kapuzenpullover.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 0241/ 9577- 31501 oder außerhalb unter der 0241/ 9577- 34210 zu melden. (pw)

