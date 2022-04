POL-NOM: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Bad Gandersheim (ots) - Einbeck, Am Thie, Montag, 18.04.22, 17.00 Uhr - Dienstag, 19.04.22, 11.00 Uhr KREIENSEN (schw) - In dem Tatzeitraum Montag, 18.04.22, 17.00 Uhr bis Dienstag, 19.04.22, 11.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem, Am Thie in Kreiensen gelegenen Hundeplatz. Hier füllten der oder die Täter eine nicht für Rasenmäher bestimmte Flüssigkeit in den Kraftstofftank ...

mehr