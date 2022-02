Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Bombe entschärft - Evakuierung aufgehoben

Salzbergen (ots)

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat heute gegen 22.15 Uhr eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg erfolgreich entschärft. Der Blindgänger war am Vormittag während Sondierungsarbeiten auf dem Gelände einer Raffinerie an der Neuenkirchener Straße gefunden worden. Daraufhin wurde die Bevölkerung in einem Umkreis von 1000 Metern um den Fundort evakuiert. Die Anwohner wurden ab 17.15 Uhr aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Die Evakuierungsmaßnahmen konnten gegen 21.35 Uhr abgeschlossen werden. Anschließend konnte der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Fliegerbombe entschärfen. Nach der erfolgreichen Entschärfung werden die Straßensperrungen aufgehoben, so dass die Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren können.

