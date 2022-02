Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Veldhausen - VW beschädigt

Veldhausen (ots)

Am Dienstag in der Zeit von 15 bis 17.15 Uhr wurde in der Mühlenstraße in Veldhausen ein dort geparkter grauer VW Tiguan beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 entgegen.

