Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Samern (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Straße Zum Höring in Samern zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 46-Jähriger war gegen 15.20 Uhr mit seinem VW Transporter in Richtung Süden unterwegs. Dabei übersah er im dortigen Kreuzungsbereich einen Radfahrer, der die Ohner Straße in Richtung Bad Bentheim befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell