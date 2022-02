Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Schiffsunfall - Update

Haren (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in Haren an der Straße Am neuen Hafen auf dem dortigen Fluss Ems zu einem Schiffsunfall. (Wir berichteten) Die beiden Schiffe konnten gegen Mittag durch Schlepper in den angrenzenden Hafen gebracht werden. Die Wasserstraße ist somit wieder frei gegeben. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell