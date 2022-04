Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kupferrohr entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Greener Marktstraße, Montag, 18.04.22, 19.30 Uhr - Dienstag, 19.04.22, 12.30 Uhr

KREIENSEN (schw) - In dem Tatzeitraum Montag, 18.04.22, 19.30 Uhr bis Dienstag, 19.04.22, 12.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter Teile eines, an einem Wohnhaus in der Marktstraße in Greene angebrachten Fallrohres aus Kupfer. Der Täter öffnete dazu gewaltsam eine Rohrschelle des Fallrohres und zog das dadurch gelöste Kupferrohr aus dem Kanalanschlussrohr. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 30,- EUR Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum, im Bereich der Marktstraße in Greene verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell