POL-LB: Herrenberg: 46-Jährige verstößt gegen Hausverbot

Am Dienstag gegen 19:20 Uhr hielt sich eine 46-jährige Dame trotz bestehenden Hausverbots in einem Kaufhaus in der Straße "Schießtäle" in Herrenberg auf. Als die daraufhin verständigte Polizei die Dame nach draußen begleiten wollte, versuchte diese die Beamten des Polizeireviers Herrenberg zu schlagen und beleidigte sie. In der Folge brachten die Beamten sie zu Boden und legten ihr Handschließen an. Sie wurde in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Herrenberg gebracht. Da die Frau Anzeichen für einen psychischen Ausnahmezustand zeigte, musste sie im weiteren Verlauf in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden.

