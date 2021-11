Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Zeugin bewahrt Seniorin vor Betrugsmasche

Ludwigsburg (ots)

Eine aufmerksame Bankkundin konnte am Dienstagmittag eine 87 Jahre alte Frau davor bewahren, mehr als 1.000 Euro an zwei Betrüger zu verlieren. Die Seniorin hatte sich zunächst auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Bahnhofstraße in Renningen befunden. Da sie wohl Schwierigkeiten hatte, ihren Einkauf in ihren PKW zu verstauen, bat ihr ein Fremder seine Hilfe an. Dieser berichtete der 87-Jährigen dann, dass er und sein ihn begleitender Sohn aus Ungarn stamme, wo die Mutter sich einer teuren Operation habe unterziehen müssen und man nun kein Geld habe, um zurück nach Ungarn zu reisen. Die hilfsbereite Frau wollte die beiden 33 und 19 Jahre alten Männer mit Bargeld unterstützen und überreichte zunächst einen dreistelligen Betrag. Darüber hinaus wollte sie jedoch weiteres Bargeld bei einer Bankfiliale abheben. Dort bekam eine weitere Bankkundin das Vorhaben der Seniorin mit. Diese witterte eine Straftat und alarmierte gegen 12.30 Uhr die Polizei. Die Beamten des Polizeipostens Renningen trafen die beiden 19 und 33 Jahre alten Tatverdächtigen, die weder aus Ungarn stammen, noch Vater und Sohn sind, in einem PKW vor der Bank an. Auf Nachfrage gaben die Männer an, dass sie auf "Mama" warten würden. Hierbei war die Seniorin gemeint, die sich noch in der Bankfiliale befand. Eine weitere Übergabe von Bargeld konnten die Polizisten verhindern. Das bereits ausgehändigte Bargeld wurde sichergestellt. Die Ermittlungen wegen Betrugs dauern an.

