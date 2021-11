Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Polizei sucht Zeugen zu Einbrüchen

Ludwigsburg (ots)

Östlich des Stadtparks von Leonberg brachen bislang unbekannte Täter am Montag zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Vermutlich hatten die Unbekannten die Örtlichkeit ausgespäht, da sie in dem kurzen Zeitraum zuschlugen, während sich die Bewohner nicht zuhause befanden. Indem sie mit einem Stein die Terrassentür einwarfen, gelangten die Täter schließlich in das Haus und durchsuchten flüchtig die Räume. Die Einbrecher waren mitsamt dem Diebesgut bereits wieder verschwunden, als die Bewohner 15 Minuten später zurückkehrten. Bei dem Diebesgut handelt es sich unter anderem um Schmuck, Bargeld und einen Tablet-Computer in einem vierstelligen Gesamtwert. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang mit einem weiteren Einbruch aus, der sich nur wenige Gehminuten entfernt ereignet hat (siehe Pressemitteilung von Dienstag 10.25 Uhr "Leonberg: Schmuck und Elektrogeräte aus Einfamilienhaus entwendet"). Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, bittet Zeugen um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell