Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zahlreiche Verstöße bei Gaststättenkontrollen entdeckt

Ludwigsburg (ots)

Bei einer ganzheitlichen Kontrollaktion haben Beamte des Polizeireviers Sindelfingen zusammen mit Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, der Lebensmittelüberwachung beim Landratsamt Böblingen, des Zolls und des polizeilichen Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt am vergangenen Freitag von 18:30 bis 01:00 Uhr insgesamt 19 Gaststätten überprüft und dabei über 100 Verstöße festgestellt. Dabei handelte es sich ganz überwiegend um Ordnungswidrigkeiten. 26 mal registrierten die Einsatzkräfte Verstöße gegen die Corona-Verordnung, etwa aufgrund fehlender Hygienekonzepte, mangelhafter Datenverarbeitung oder fehlender Hinweise zum Mund-Nasen-Schutz. In 19 Fällen waren mangelhafte oder fehlende Feuerlöscher zu beanstanden. In 12 Gaststätten fehlte ein entsprechender Aushang zum Jugendschutzgesetz, die Preisgestaltung war in 11 Betrieben nicht in Ordnung und ebenso oft wurde gegen die Vorschriften der Spielverordnung verstoßen. Daneben wurden mehrere Verstöße gegen das Eichgesetz und die Lebensmittelverordnung angezeigt. Ein nicht zugänglicher Fluchtweg führte bei einer der überprüften Gaststätten zur sofortigen Schließung durch die Stadt Sindelfingen.

