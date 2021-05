POL-PDLU: Fundfahrrad Salierstraße Maxdorf

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am 25.05.2021 wurde ein Fundfahrrad in Maxdorf, Salierstraße Einmündung Lorscher Straße gemeldet. Das Jugendrad der Marke Boomer stand dort seit ein paar Tagen in der Nähe der dortigen Sitzbänke. Das Fahrrad ist nicht als gestohlen gemeldet. Es wurde sichergestellt und kann gegen Eigentumsnachweis bei der PW Maxdorf abgeholt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

