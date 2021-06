Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Festnahme nach Körperverletzung

Frankfurt am Main (ots)

Anhand der Beschreibungen des Opfers und der vorliegenden Videoaufnahmen konnte die Bundespolizei am 10.06.2021 einen 39-jährigen Mann als mutmaßlichen Täter identifizieren und festnehmen.

Der Mann steht im Verdacht, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Hauptbahnhof Frankfurt am Main, einen 57-jährigen Mann durch Schläge und Tritte am Kopf und am Oberkörper verletzt zu haben, sodass das Opfer in das Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Die Bundespolizei leitete gegen den 39-jährigen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main unter der Telefonnummer 069/130 145 - 1103 entgegen.

