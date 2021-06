Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Einbruch in Schnellrestaurant und Baucontainer - Bundespolizei nimmt 19-Jährigen fest

Frankfurt am Main (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, den 09.06.2021 gegen 0:30 Uhr, konnten Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Frankfurt am Main einen wohnsitzlosen Einbrecher festnehmen. Der Mann war etwa 24 Stunden zuvor in ein Schnellrestaurant im Hauptbahnhof eingebrochen und hatte dort fast 700 EUR an Bargeld entwendet. Die Ladenbesitzer stellten den Diebstahl am nächsten Morgen fest und informierten die Bundespolizei. Auf Grundlage einer Videoauswertung konnte der Mann erkannt werden. Als er in der Nacht erneut im Hauptbahnhof auftauchte, klickten die Handschellen. Die weiteren Ermittlungen gegen den Wohnsitzlosen ergaben zudem, dass er im Verdacht steht, am Wochenende diverse Werkzeuge aus einem Baucontainer am Bahnhof Niedernhausen entwendet zu haben.

Die Bundespolizei hat Ermittlungsverfahren wegen des Besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und führt den 19-Jährigen heute dem zuständigen Haftrichter mit dem Ziel der Untersuchungshaft vor.

