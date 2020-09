Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen (Edigheim) - Verkehrsunfallflucht in der Oppauer Straße

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 26.09.2020, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 18jähriger Mann mit seinem Fahrzeug die Oppauer Straße von Richtung Pfingstweide kommend in Fahrtrichtung Edigheim. Im Kreisverkehr, am dortigen Rewe-Markt, sei dem Mann nun ein silbernes Auto entgegengekommen, welches den Kreisverkehr in Fahrtrichtung Pfingstweide in die falsche Richtung befahren habe, wodurch es letztlich zur Kollision gekommen sei. Der unfallverursachende PKW sei direkt nach dem Zusammenstoß weggefahren.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, insbesondere bezüglich des flüchtigen Fahrzeugs, tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.

