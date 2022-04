Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Während des Einkaufens Geld entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Neue Straße, Mittwoch, 20.04.22, 12.40 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 20.04.22, gegen 12.40 Uhr hielt sich eine 79-jährige Bad Gandersheim in einem Einzelhandelsgeschäft in der Neuen Straße in Bad Gandersheim auf. Nachdem sie ihre Einkäufe getätigt hatte und an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass aus ihrem Rucksack ca. 200,- EUR Bargeld entwendet wurden. Kurz zuvor war ihr bereits eine männliche Person aufgefallen, die ihr während des Einkaufens ungewöhnlich nahe kam. Eine Zeugin, die beobachtet hatte, dass eine männliche Person seine, auf dem Arm getragenen Einkäufe in einem Regal ablegte und daraufhin umgehend das Geschäft verließ kann diese wie folgt beschreiben: 50-60 Jahre alt, hagere, große Statur, graues Haar, beigefarbene Jacke. Es besteht der Verdacht, dass diese Person mit dem Diebstahl in Verbindung steht. Zeugen, die zur oben genannten Zeit im Bereich des Lebensmittelgeschäftes in der Neuen Straße in Bad Gandersheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise zu der oben beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell