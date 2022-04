POL-HAM: Einbruch in Tierpark

Hamm-Mitte (ots) - Am Dienstag, 5. April, gegen 12.30 Uhr, erbeutete ein Dieb auf dem Westenwall in Höhe der Ritterpassage einen Rucksack eines 34-jährigen Hammers. Dieser hatte den Rucksack beim Aufschließen seines Fahrrads in den Korb abgestellt, als es zum Diebstahl kam. Der Dieb ist etwa 25 Jahre alt, 1,75 m groß, sportlich und hat dunkelblondes Haar, was zur Tatzeit zum Zopf gebunden und an den Seiten abrasiert war. Er trug eine gelbe Winterjacke, darunter ...

mehr