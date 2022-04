POL-HAM: Unbekannter Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall auf dem Irisweg

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 5. April, auf der Ziethenstraße, wurde eine 57-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt. Gegen 14.20 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW Passat die Ziethenstraße in Fahrtrichtung Osten, als er im Kurvenbereich mit dem VW Polo der 57-Jährigen zusammenstieß. Hierbei wurde diese leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. ...

