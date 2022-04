POL-NOM: Unter Vorwand Schmuck entwendet

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Nordhäuser Weg; Mittwoch, 20.04.2022, 11:30 Uhr - 12:00 Uhr NORTHEIM (TH) Im Nordhäuser Weg in Northeim ist es am Mittwochmittag, 20.04.2022, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr, zu zwei Geldbörsendiebstählen gekommen. Eine 67-jähr. Northeimerin sowie eine 89-jähr. Frau aus Northeim bemerkten später beim Bezahlen an der Supermarktkasse das Fehlen ihrer Geldbörsen. Zeugen, die ...

