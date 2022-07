Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Notlandung eines Motorflugzeuges

Bad Oeynhausen, Porta Westfalica (ots)

Am Freitagnachmittag musste der Pilot eines Ultraleichtflugzeuges des Herstellers "Ikarus C42 B" eine Notlandung in Bad Oeynhausen, Ortsteil Eidinghausen-Wöhren, vornehmen. Ein Verkehrsteilnehmer bemerkte in Höhe der Wöhrener Straße, Einmündung Großes Feld, die Landung und verständigte daraufhin die Polizei. Den Ermittlungen der Polizei zufolge waren der 70-jährige Pilot sowie sein 53-jährige Passagier vom Flugplatz in Porta Westfalica-Vennebeck gestartet. Ziel des Reisefluges war der Flugplatz in Osnabrück. Gegen 14.50 Uhr kam es offensichtlich bei der Maschine zu Motorenproblemen, so dass der erfahrene niederländische Flugzeugführer eine Notlandung einleiten musste. Die Landung des Flugzeuges erfolgte auf ein Getreidefeld, dabei benutzte der Pilot die bereits vorhandene Fahrspur einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Durch die sanfte Landung verblieben nicht nur beide Insassen unverletzt, sondern es entstand auch kein Sachschaden an dem Flugzeug sowie auf dem Getreidefeld. Der Flugzeugführer leitete im Anschluss über den Tower des Flugplatzes Vennebeck den Abtransport des Flugzeugs ein.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell