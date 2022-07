Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 08.07.2022, 10:36 Uhr Böblingen: 27-Jähriger bei Unfallflucht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel.: 0711 6869-0, sucht nach dem Fahrer eines vermutlich silbergrauen Wohnmobils mit hohem Dachaufbau, der als wichtiger Zeuge in Betracht kommt. Aktuellen Ermittlungen zufolge fuhr das Wohnmobil zum Unfallzeitpunkt am Donnerstag, gegen 22:30 Uhr, in der Herrenberger Straße direkt hinter dem bislang unbekannten Lkw in Richtung Böblingen. Bei dem Lkw handelte es sich vermutlich um einen weißen Transporter mit Planenaufbau der Fahrzeugmarke Iveco.

