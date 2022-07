Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 und 81: 58 Jahre alter BMW-Fahrer in rowdyhafter Fahrweise unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung muss ein 58 Jahre alter BMW-Lenker rechnen, der am Freitagmorgen, gegen 06.50 Uhr Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg auffiel. Zunächst war der Mann auf der Bundessautobahn 81 von Heilbronn kommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Autobahndreieck Leonberg überholte er verbotenerweise zwei Fahrzeuge rechts. Seine Fahrt ging dann vom Autobahndreieck weiter bis zum Autobahnkreuz Stuttgart und anschließend weiter in Richtung Singen. Auf der Strecke zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Hildrizhausen unterschritt der 58-Jährige mehrmals den Abstand zu Vorausfahrenden deutlich und überschritt die Höchstgeschwindigkeit teilweise auch. Auf eine durch die Autobahnmeisterei eingerichtete Sperrung des linken Fahrstreifens reagierte er, trotz Ankündigung durch entsprechende Verkehrszeichen, so spät, dass er zwischen zwei hintereinander fahrenden Fahrzeugen einscheren musste. Das hintere Fahrzeug war hierauf gezwungen stark abzubremsen. Der BMW-Lenker fuhr hierbei fast auf die Absperrung auf. Die Beamten, die im Zuge einer geplanten Verkehrskontrolle mit einem speziell ausgestatteten Fahrzeug unterwegs waren, konnten die Verstöße per Videoaufzeichnung dokumentieren. Der 58-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart eine Sicherheitsleistung von 2.500 Euro hinterlegen. Die Ermittlungen dauern an.

